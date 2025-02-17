Frais d'adhésion 2025-2026 - Membre actif

Les organismes à but non lucratif qui travaillent de manière directe ou indirecte à l’amélioration de la qualité de vie des personnes sourdes et malentendantes ou leurs proches ou à la défense des droits et à la promotion des intérêts des personnes sourdes et malentendantes. Ces membres : • Regroupent majoritairement des personnes sourdes, malentendantes ou leurs proches, ou des associations de personnes sourdes, malentendantes ou leurs proches; • Mettent en œuvre des actions visant des transformations sociales et la promotion de l’inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes; • Possèdent une structure démocratique qui permet la participation des individus dans la gestion et les orientations de l’organisme; • Ont un conseil d’administration majoritairement composé de personnes sourdes et/ou malentendantes ou de leurs proches. Les membres actifs sont les associations de personnes sourdes ou malentendantes, oralistes ou signeures, les associations de parents d’enfants sourds ou malentendants ainsi que les associations d’enfants de parents sourds (CODA).

Les organismes à but non lucratif qui travaillent de manière directe ou indirecte à l’amélioration de la qualité de vie des personnes sourdes et malentendantes ou leurs proches ou à la défense des droits et à la promotion des intérêts des personnes sourdes et malentendantes. Ces membres : • Regroupent majoritairement des personnes sourdes, malentendantes ou leurs proches, ou des associations de personnes sourdes, malentendantes ou leurs proches; • Mettent en œuvre des actions visant des transformations sociales et la promotion de l’inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes; • Possèdent une structure démocratique qui permet la participation des individus dans la gestion et les orientations de l’organisme; • Ont un conseil d’administration majoritairement composé de personnes sourdes et/ou malentendantes ou de leurs proches. Les membres actifs sont les associations de personnes sourdes ou malentendantes, oralistes ou signeures, les associations de parents d’enfants sourds ou malentendants ainsi que les associations d’enfants de parents sourds (CODA).

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