Réseau québécois pour l'inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes
Frais d'adhésion 2025-2026 - Membre de soutien
Membre de soutien: budget annuel de 30 000$ et +
70 $
Pas d'expiration
Les membres de soutien sont les regroupements, organismes ou corporations qui ont un mandat avoué ou un intérêt particulier pour la cause des personnes sourdes et malentendantes et ce, dans tous les domaines, mais qui ne remplissent pas les conditions de membres actifs.
Les membres de soutien sont les organismes qui offrent des services publics, les organismes culturels, les ordres professionnels, les groupes de recherche, les fondations, les collectifs ou corporations dirigés par des personnes sourdes et malentendantes ou leurs proches, etc.
Membre de soutien: budget annuel entre 30 000 à 60 000$
90 $
Pas d'expiration
Membre de soutien: budget annuel de 60 000$ et +
110 $
Pas d'expiration
