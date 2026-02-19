les gymnastes de l'ile

Organisé par

les gymnastes de l'ile

À propos de cet événement

Frais d’entraîneur / Coaches expenses

1er et 2e Coupe Québec
61,12 $

Pour tous athlètes ayant participer à la 1er et 2e Coupe Québec / For all athletes who competed at the 1st and 2nd Quebec cup

1er Coupe Québec
55,72 $

Pour tous athlètes ayant seulement participer à la 1er Coupe Québec / For all athletes who only competed at the 1st Quebec cup

2e Coupe Québec
5,40 $

Pour tous athlètes ayant seulement participer à la 2e Coupe Québec / For all athletes who only competed at the 2nd Quebec cup

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