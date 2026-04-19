Frequence

Organisé par

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À propos de cet événement

FREQUENCE - 2026 - Le Happening - 3e Édition

2915 Rue Ontario E

Montréal, QC H2K 1X7, Canada

FREQUENCE Jeunesse ( billet -21 ans)
15 $
FREQUENCE : L’écho des talents d’ici C'est un happening NICE ET INCLUSIF! Cet événement est pour toi! On t'attend avec ton look le plus cool et glam!
FREQUENCE Adulte (21 ans +)
30 $
FREQUENCE : L’écho des talents d’ici C'est un happening NICE ET INCLUSIF! Merci de venir célébrer avec nous les jeunes issus.es des communautés noires du Québec. Portez votre look le plus glam et cool!
FREQUENCE Famille (2 adultes - 2 enfants)
60 $
FREQUENCE : L’écho des talents d’ici C'est un happening NICE ET INCLUSIF! Venez célébrer en famille! 2 adultes et 2 enfants peuvent se joindre à l'événement. Soyez glam et tout en couleurs!
Je veux y aller, donc je peux!
1 $

FREQUENCE est inclusif et souhaite que tu vives le Happening avec nous. Prends ce billet à 5$ et ou fait un petit don au montant voulu via l'option prévue à cet effet. On t'attend avec ton plus beau sourire!

PARTENAIRE
Gratuit
Disponible jusqu'au 14 juin
Billet pour partenaire officiel de FREQUENCE seulement. Une vérification suivra. Nous avons hâtes de vous remercier et de vous voir en tenue GLAM!
Finaliste
Gratuit
Bravo! Tu es en nomination! Voici ton billet et tu peux en ajouter 1 pour la personne qui t'accompagnera!
BENO
10 $

Beno vous a invité? Go c'est la prévente!

VIP-Guest list-Liste d'invité
Gratuit
Disponible jusqu'au 1 juin

Vous figurez sur la liste des invités de FREQUENCE. Votre nom sera validé à l'entrée. See you soon!

JURY FREQUENCE 2026
Gratuit

Je suis membre du Jury de FREQUENCE 2026

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