FREQUENCE - 2026 - Le Happening - 3e Édition

Organisé par
À propos de cet événement
FREQUENCE est inclusif et souhaite que tu vives le Happening avec nous. Prends ce billet à 5$ et ou fait un petit don au montant voulu via l'option prévue à cet effet. On t'attend avec ton plus beau sourire!
Beno vous a invité? Go c'est la prévente!
Vous figurez sur la liste des invités de FREQUENCE. Votre nom sera validé à l'entrée. See you soon!
Je suis membre du Jury de FREQUENCE 2026
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!