<p>Amis de Union House Arts</p>

Étudiant
15 $

Valide pour un an

Cette adhésion est destinée aux étudiants actuellement au secondaire ou post-secondaire. Une preuve d'inscription doit être fournie pour être considéré comme membre valide.


  • 10% de réduction sur les ateliers et les produits
  • Possibilité de mentions honorables sur les réseaux sociaux en tant que membre du mois
  • Opportunités exclusives pour les membres, réseautage et événements sociaux
  • Premier à recevoir la newsletter
Local
15 $

Valide pour un an

Cette adhésion est destinée aux résidents vivant sur la péninsule de Bonavista.


  • 10% de réduction sur les ateliers et les produits
  • Possibilité de mentions honorables sur les réseaux sociaux en tant que membre du mois
  • Opportunités exclusives pour les membres, réseautage et événements sociaux
  • Premier à recevoir la newsletter
Individuel
35 $

Valide pour un an

Cette adhésion est destinée aux individus qui souhaitent soutenir UHA!

  • 10% de réduction sur les ateliers et les produits
  • Possibilité de mentions honorables sur les réseaux sociaux en tant que membre du mois
  • Opportunités exclusives pour les membres, réseautage et événements sociaux
  • Premier à recevoir la newsletter
Petite Entreprise
100 $

Valide pour un an

Cette adhésion convient le mieux aux petites entreprises

  • 10% de réduction sur les ateliers et les produits
  • Mentions sur les réseaux sociaux
  • Mise en avant sur le site web
  • Opportunités exclusives pour les membres, réseautage et événements sociaux
Entreprise Corporative
250 $

Valide pour un an

Cette adhésion est destinée aux grandes entreprises.

  • Mentions et publicités sur les réseaux sociaux
  • Mise en avant sur le site web et la newsletter
  • Logo mis en avant sur le site web
  • Opportunités exclusives pour les membres, réseautage et événements sociaux
