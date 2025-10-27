Fromagerie Victoria - École Grand Voiliers

Notre tarte la plus populaire vous fera automatiquement penser à la recette de votre grand-maman. Servez ce dessert réconfortant bien chaud et préparez-vous à recevoir une pluie de compliments.
*Produit végétarien
Le mélange de boeuf, porc, sauce chili et fromage est tout simplement délicieux en bouche. Avec ces poivrons et oignons, il s'agit de notre pâté vedette qui surprendra vos invités.
Préparé à base de poulet de grains, de carottes, de céleris et d'oignons, ce pâté est parfait pour les repas rapides de semaine.
Nappée de notre sauce à italienne maison et de notre cheddar mozzarella râpé, notre lasagne maison est idéal pour un repas rapide.
Cette panne composée de boeuf haché, riz, maïs, mélange de macédoine (céleri, carotte et oignon), poudre de chili et gratiné de notre fabuleux fromage en grains saura plaire à toute la famille. Si vous chercher une façon de faire manger des légumes aux enfants, ils n’y verront que du feu dans cette panne qui sauve les repas de semaine. *Congelé, sert environ 4 portions.
Ce cheddar saura vous surprendre avec ses épices de cornichon et d’aneth en parfaite harmonie avec le goût crémeux et onctueux du cheddar. Dégustez le seul, sur un plateau de fromages ou avec une bière.
*Produit sans lactose
Un cheddar doux parsemé d'origan, de persil, de basilic et de plusieurs autres fines herbes pour en aromatiser le goût. Il est frais et doux en bouche. Il est parfait en petite bouchée, ou râpé le pour rehausser le goût de vos plats.
*Produit sans lactose
Un fromage à pâte ferme qui surprend par la tendresse de sa texture, légèrement friable sous la dent. Fumé selon un procédé de fumage au bois naturel, son arôme doux évoque des souvenirs de feu de foyer.
*Produit sans lactose
Ce nouveau cheddar très doux est maturé sous-vide. Sa couleur crème, son goût onctueux en bouche avec quelques arômes de beurre vous charmeront.
*Produit sans gluten
*Produit sans lactose
Salé à souhait, notre fromage tortillon en sac est parfait pour les collations. Il est salé, mais moins que celui en saumure.
Reproduisez notre sauce à poutine bbq à la maison! Il ne suffit qu’à ajouter de l’eau et à suivre les instructions sur l’étiquette et vous aurez la même sauce sucrée/épicée qu’en succursale.
*Produit végétarien
*Produit sans gluten
Reproduisez notre sauce à poutine douce à la maison! Il ne suffit qu’à ajouter de l’eau et à suivre les instructions sur l’étiquette et vous aurez la même sauce qu’en succursale.
*Produit végétarien
*Produit sans gluten
Accompagnement indétrônable lors des brunchs, nos fèves au lard un brin sucré vous charmeront. Dégustez un bon déjeuner à notre comptoir restaurant, et vous pourrez les goûter à même votre assiette!
Crémeux à souhait, riche et juste assez sucré, notre caramel maison vous surprendra. Que ce soit en tartine sur des rôties, avec de la crème glacée, ou même servi avec des fromages, vous ne pourrez plus vous en passer.
*Produit sans gluten
*Produit végétarien
Notre recette, composée de boeuf et de porc, a un goût légèrement sucré. Il s'agit de la même sauce que nous utilisons dans nos cuisines pour notre poutine sauce italienne.
*Produit sans lactose
Notre fromage en grains frais du jour et fait à 100% de lait avec un ajout d'épices bbq fumé.
Nous obtenons le fromage non-salé juste avant le découpage en grains et le salage. Il s'agit d'un fromage à pâte lisse, que l'on mange curieusement en le salant soi-même! Fait à 100% de lait provenant des fermes canadiennes, notre fromage est distribué tous les jours dans nos succursales, afin que votre fromage soit toujours frais du jour! *ASTUCE : On vous suggère de mettre du sel sur votre morceau de fromage non-salé avant de le manger, ça change tout!
*Produit sans gluten
Voici la grande vedette de la famille Victoria : couronné le meilleur fromage en grains et frais du jour à la 22e édition du gala Sélection Caseus, il est fabriqué quotidiennement, avant d'être livré à toutes nos succursales. Notre spécialité? En plus d'être frais du jour, tous les jours dans toutes nos succursales, notre fromage en grains est fait à 100% de lait. Ne le laissez pas trop longtemps sans surveillance… vous risqueriez de retrouver un sac complètement vide!
*Produit sans gluten
