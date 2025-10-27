Fromagerie Victoria - École Grand Voiliers

Voici la grande vedette de la famille Victoria : couronné le meilleur fromage en grains et frais du jour à la 22e édition du gala Sélection Caseus, il est fabriqué quotidiennement, avant d'être livré à toutes nos succursales. Notre spécialité? En plus d'être frais du jour, tous les jours dans toutes nos succursales, notre fromage en grains est fait à 100% de lait. Ne le laissez pas trop longtemps sans surveillance… vous risqueriez de retrouver un sac complètement vide!

*Produit sans gluten