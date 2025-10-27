eventClosed

Fromagerie Victoria - École Grand Voiliers

Tarte au sucre item
Tarte au sucre
CA$14

Notre tarte la plus populaire vous fera automatiquement penser à la recette de votre grand-maman. Servez ce dessert réconfortant bien chaud et préparez-vous à recevoir une pluie de compliments.

*Produit végétarien

Pâté mexicain item
Pâté mexicain
CA$17.50

Le mélange de boeuf, porc, sauce chili et fromage est tout simplement délicieux en bouche. Avec ces poivrons et oignons, il s'agit de notre pâté vedette qui surprendra vos invités.

Pâté au poulet item
Pâté au poulet
CA$16.50

Préparé à base de poulet de grains, de carottes, de céleris et d'oignons, ce pâté est parfait pour les repas rapides de semaine.

Lasagne item
Lasagne
CA$35

Nappée de notre sauce à italienne maison et de notre cheddar mozzarella râpé, notre lasagne maison est idéal pour un repas rapide.

Panne mexi-grains item
Panne mexi-grains
CA$30

Cette panne composée de boeuf haché, riz, maïs, mélange de macédoine (céleri, carotte et oignon), poudre de chili et gratiné de notre fabuleux fromage en grains saura plaire à toute la famille. Si vous chercher une façon de faire manger des légumes aux enfants, ils n’y verront que du feu dans cette panne qui sauve les repas de semaine. *Congelé, sert environ 4 portions.

Cheddar cornichon à l'aneth item
Cheddar cornichon à l'aneth
CA$7.25

Ce cheddar saura vous surprendre avec ses épices de cornichon et d’aneth en parfaite harmonie avec le goût crémeux et onctueux du cheddar. Dégustez le seul, sur un plateau de fromages ou avec une bière.

*Produit sans lactose

Cheddar aux fines herbes item
Cheddar aux fines herbes
CA$7.25

Un cheddar doux parsemé d'origan, de persil, de basilic et de plusieurs autres fines herbes pour en aromatiser le goût. Il est frais et doux en bouche. Il est parfait en petite bouchée, ou râpé le pour rehausser le goût de vos plats.

*Produit sans lactose

Cheddar fumé item
Cheddar fumé
CA$7.25

Un fromage à pâte ferme qui surprend par la tendresse de sa texture, légèrement friable sous la dent. Fumé selon un procédé de fumage au bois naturel, son arôme doux évoque des souvenirs de feu de foyer.

*Produit sans lactose

Cheddar très doux item
Cheddar très doux
CA$10

Ce nouveau cheddar très doux est maturé sous-vide. Sa couleur crème, son goût onctueux en bouche avec quelques arômes de beurre vous charmeront.

*Produit sans gluten

*Produit sans lactose

Fromage tortillon en sac 150g item
Fromage tortillon en sac 150g
CA$6.75

Salé à souhait, notre fromage tortillon en sac est parfait pour les collations. Il est salé, mais moins que celui en saumure.

Fromage tortillon en sac BBQ 150g item
Fromage tortillon en sac BBQ 150g
CA$7.50

Salé à souhait, notre fromage tortillon en sac est parfait pour les collations. Il est salé, mais moins que celui en saumure.

Sauce BBQ - En poudre item
Sauce BBQ - En poudre
CA$9

Reproduisez notre sauce à poutine bbq à la maison! Il ne suffit qu’à ajouter de l’eau et à suivre les instructions sur l’étiquette et vous aurez la même sauce sucrée/épicée qu’en succursale.

*Produit végétarien

*Produit sans gluten

Sauce douce - En poudre item
Sauce douce - En poudre
CA$9

Reproduisez notre sauce à poutine douce à la maison! Il ne suffit qu’à ajouter de l’eau et à suivre les instructions sur l’étiquette et vous aurez la même sauce qu’en succursale.

*Produit végétarien

*Produit sans gluten

Fèves au lard item
Fèves au lard
CA$7.50

Accompagnement indétrônable lors des brunchs, nos fèves au lard un brin sucré vous charmeront. Dégustez un bon déjeuner à notre comptoir restaurant, et vous pourrez les goûter à même votre assiette!

Caramel maison item
Caramel maison
CA$7.25

Crémeux à souhait, riche et juste assez sucré, notre caramel maison vous surprendra. Que ce soit en tartine sur des rôties, avec de la crème glacée, ou même servi avec des fromages, vous ne pourrez plus vous en passer.

*Produit sans gluten

*Produit végétarien

Sauce italienne 985ml item
Sauce italienne 985ml
CA$15.75

Notre recette, composée de boeuf et de porc, a un goût légèrement sucré. Il s'agit de la même sauce que nous utilisons dans nos cuisines pour notre poutine sauce italienne.

*Produit sans lactose

Sauce italienne 500ml item
Sauce italienne 500ml
CA$10.50

Notre recette, composée de boeuf et de porc, a un goût légèrement sucré. Il s'agit de la même sauce que nous utilisons dans nos cuisines pour notre poutine sauce italienne.

*Produit sans lactose

Fromage en grains BBQ 400g item
Fromage en grains BBQ 400g
CA$12

Notre fromage en grains frais du jour et fait à 100% de lait avec un ajout d'épices bbq fumé.

Fromage en grains BBQ 200g item
Fromage en grains BBQ 200g
CA$6.50

Notre fromage en grains frais du jour et fait à 100% de lait avec un ajout d'épices bbq fumé.

Fromage non-salé 400g item
Fromage non-salé 400g
CA$11

Nous obtenons le fromage non-salé juste avant le découpage en grains et le salage. Il s'agit d'un fromage à pâte lisse, que l'on mange curieusement en le salant soi-même! Fait à 100% de lait provenant des fermes canadiennes, notre fromage est distribué tous les jours dans nos succursales, afin que votre fromage soit toujours frais du jour! *ASTUCE : On vous suggère de mettre du sel sur votre morceau de fromage non-salé avant de le manger, ça change tout!

*Produit sans gluten

Fromage non-salé 200g item
Fromage non-salé 200g
CA$6

Nous obtenons le fromage non-salé juste avant le découpage en grains et le salage. Il s'agit d'un fromage à pâte lisse, que l'on mange curieusement en le salant soi-même! Fait à 100% de lait provenant des fermes canadiennes, notre fromage est distribué tous les jours dans nos succursales, afin que votre fromage soit toujours frais du jour! *ASTUCE : On vous suggère de mettre du sel sur votre morceau de fromage non-salé avant de le manger, ça change tout!

*Produit sans gluten

Fromage en grains 200g item
Fromage en grains 200g
CA$6

Voici la grande vedette de la famille Victoria : couronné le meilleur fromage en grains et frais du jour à la 22e édition du gala Sélection Caseus, il est fabriqué quotidiennement, avant d'être livré à toutes nos succursales. Notre spécialité? En plus d'être frais du jour, tous les jours dans toutes nos succursales, notre fromage en grains est fait à 100% de lait. Ne le laissez pas trop longtemps sans surveillance… vous risqueriez de retrouver un sac complètement vide!

*Produit sans gluten

Fromage en grains 400g item
Fromage en grains 400g
CA$11

Voici la grande vedette de la famille Victoria : couronné le meilleur fromage en grains et frais du jour à la 22e édition du gala Sélection Caseus, il est fabriqué quotidiennement, avant d'être livré à toutes nos succursales. Notre spécialité? En plus d'être frais du jour, tous les jours dans toutes nos succursales, notre fromage en grains est fait à 100% de lait. Ne le laissez pas trop longtemps sans surveillance… vous risqueriez de retrouver un sac complètement vide!

*Produit sans gluten

Fromage en grains 1kg item
Fromage en grains 1kg
CA$25

Voici la grande vedette de la famille Victoria : couronné le meilleur fromage en grains et frais du jour à la 22e édition du gala Sélection Caseus, il est fabriqué quotidiennement, avant d'être livré à toutes nos succursales. Notre spécialité? En plus d'être frais du jour, tous les jours dans toutes nos succursales, notre fromage en grains est fait à 100% de lait. Ne le laissez pas trop longtemps sans surveillance… vous risqueriez de retrouver un sac complètement vide!

*Produit sans gluten

common:zeffyTipDisclaimerTicketing