Fromages de l'Abbaye Saint-Benoit-du-Lac

Offert par
À propos de cette boutique
Coffret Délice, 750 grammes 5 fromages de 150 g chacun: Mont Saint-Benoît Fontina Frère Jacques Le Moine Saint-Augustin
Coffret Dégustation, 900 grammes 6 fromages de 150 g chacun: Mont Saint-Benoît Fontina Frère Jacques Le Moine Saint-Augustin Ermite (fromage bleu)
Coffret Prestige, 1050 grammes 7 fromages de 150 g chacun: Mont Saint-Benoît Fontina Fumé Frère Jacques Le Moine Saint-Augustin Le Moutier (chèvre) Bleu Bénédictin
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!