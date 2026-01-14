Fun & Collaboration - Fat Bike

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Billet journalier seulement, si la location d'un vélo est nécessaire svp ajouter un billet location de vélo également.
Location d'un vélo adulte pour les employés. Voir plus bas pour vos conjoints/es ou enfants
Billet journalier seulement, si la location d'un vélo est nécessaire svp ajouter un billet location de vélo également.
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Location d'un vélo adulte
Location d'un vélo junior, 15 ans et moins. SVP Préciser à David dans le fichier excel si ce sera une taille 20po ou 24po pour votre/vos enfants/s
Location d'un casque
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