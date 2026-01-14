F&C BBA

Organisé par

F&C BBA

Fun & Collaboration - Fat Bike

26 Rue du Pied des Pentes

Lac-Delage, QC G3C 5A2, Canada

[Billet journalier] Employé BBA
Gratuit

Billet journalier seulement, si la location d'un vélo est nécessaire svp ajouter un billet location de vélo également.

[Location vélo] Employé BBA
10 $

Location d'un vélo adulte pour les employés. Voir plus bas pour vos conjoints/es ou enfants

[Billet journalier] Conjoint/e (Adultes)
26,50 $

Billet journalier seulement, si la location d'un vélo est nécessaire svp ajouter un billet location de vélo également.

[Billet journalier] Enfant (15 ans et moins)
10,35 $

Billet journalier seulement, si la location d'un vélo est nécessaire svp ajouter un billet location de vélo également.

[Location Vélo] Conjoint/e (Adultes)
51,75 $

Location d'un vélo adulte

[Location vélo] Enfant (Junior 20po ou 24po)
23 $

Location d'un vélo junior, 15 ans et moins. SVP Préciser à David dans le fichier excel si ce sera une taille 20po ou 24po pour votre/vos enfants/s

[Location Casque] Location d'un casque au besoin
8,50 $

Location d'un casque

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!