Fundraiser Trivia Night

Organisé par
À propos de cet événement
Clarence Creek, ON K0A 1N0, Canada
Réservez une table entière pour votre équipe, jusqu'à 6 personnes. Remarque : Il n'est pas nécessaire de remplir tous les sièges, mais c'est plus amusant!
Soyez un super supporter! Une table VIP vous accorde des places prioritaires réservées juste à côté de la scène et des extras pour vous et votre équipe.
Les individus seront placés dans des équipes lors de l'événement.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!