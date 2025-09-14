FR
Russian Canadian Democratic Alliance
Fundraising Amphibus Tour of Ottawa – Support Ukrainian Schools & Hospitals
44 Sparks St.
Ottawa, ON K1P 1C7, Canada
General Admission: Adult (18–64) + $5 donation
CA$60.36
add
General Admission: Seniors (65+) + $5 donation
CA$56.97
add
General Admission: Students + $5 donation
CA$56.97
Students: 13–17 or valid student ID
Students: 13–17 or valid student ID
seeMoreDetailsMobile
add
General Admission: Children (3–12) + $5 donation
CA$43.18
add
General Admission: Infants (0–2) + $5 donation
CA$18.79
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout