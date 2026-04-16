Furmeet Chambly 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Ce billet donne accès à l’ensemble des activités principales du Furmeet de Chambly 2025.
Il inclut la participation aux animations, aux rencontres communautaires et aux zones générales de l’événement.
Aucun repas n’est inclus.
Merci de participer et de soutenir la communauté anthropomorphique du Québec.
Ce billet donne accès à l’ensemble des activités principales du Furmeet de Chambly 2025, ainsi qu’au buffet froid offert sur place.
Il inclut :
• Accès complet aux activités et zones générales
• Accès au buffet froid durant la période prévue
Merci de soutenir l’AÉAQ et de contribuer à la création d’événements accessibles et inclusifs.
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