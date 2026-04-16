Furmeet Chambly 2026

Ce billet donne accès à l’ensemble des activités principales du Furmeet de Chambly 2025, ainsi qu’au buffet froid offert sur place.





Il inclut :

• Accès complet aux activités et zones générales

• Accès au buffet froid durant la période prévue





Merci de soutenir l’AÉAQ et de contribuer à la création d’événements accessibles et inclusifs.