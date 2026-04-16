Association des Événements Anthropomorphiques du Québec

Organisé par

Association des Événements Anthropomorphiques du Québec

À propos de cet événement

Furmeet Chambly 2026

Rue du Fort

Chambly, QC J3L 1Y8, Canada

Participation - Sans repas
Gratuit

Ce billet donne accès à l’ensemble des activités principales du Furmeet de Chambly 2025.
Il inclut la participation aux animations, aux rencontres communautaires et aux zones générales de l’événement.


Aucun repas n’est inclus.


Merci de participer et de soutenir la communauté anthropomorphique du Québec.

Participation - Accès Buffet froid
7,50 $

Ce billet donne accès à l’ensemble des activités principales du Furmeet de Chambly 2025, ainsi qu’au buffet froid offert sur place.


Il inclut :
• Accès complet aux activités et zones générales
• Accès au buffet froid durant la période prévue


Merci de soutenir l’AÉAQ et de contribuer à la création d’événements accessibles et inclusifs.

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