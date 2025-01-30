Gabarit 1 - Inscription Flash Ensemble | MOIS, ANNÉE

Ce que doit inclure la description : - Description des activités prévues (doit être attrayante et chaleureuse) - Date et heure de l'activité - Lieu où le transport doit se rendre - Matériel à amener : bouteille d'eau, linge de rechange, chaussure, lunch, argent, etc. - Warning (flash de lumière, peur, etc.) - Règlements spécifiques à l'activité

