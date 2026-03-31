Atelier La Coulée

Organisé par

Atelier La Coulée

À propos de cet événement

GABARIT INIT. FONDERIE D'ART

1900 Rue le Ber local 205

Montréal, QC H3K 2A4, Canada

Paiement complet
Gratuit

10 restants

Vous pouvez payer l'intégralité des frais de cours maintenant. 

Dépôt
10 $

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Vous pouvez payer le dépôt d’inscription de 150$ maintenant et ce montant sera déduit des frais de cours totaux de 1034,78$ taxes incluses - les frais de cours complet vous serons facturés lors de la première semaine de cours. Vous aurez l'option de nous payer en versement durant la session, à votre convenance. 

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