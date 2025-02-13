GABARIT Location POPOP

LOCATAIRE: Vous devez faire un paiement de 50 % du montant total de la location inscrit sur la facture afin de réserver les dates de sa location dans le calendrier de la GALERIE POPOP. Ce paiement assure la réservation de votre location.
Descriptif du montant de location:
Frais régulier: 580$
Premier paiement de 50%: 290$
Second paiement - Location POPOP
231,50 $
3 restants
Vous devez effectuer le second paiement de 50% au plus tard le premier jour de la location ceci est conditionnel à la remise des clés.
Descriptif du montant de location:
Frais régulier: 580$
Rabais étudiant: 50$
Second paiement de 50%: 265$
MONTANT TOTAL: 231,50&
Paiement complet - Location POPOP
530 $
3 restants
Vous devez faire un paiement de 50 % du montant total de la location inscrit sur la facture afin de réserver les dates de votre location dans le calendrier de la GALERIE POPOP. Ce paiement assure la réservation du locataire.
Descriptif du montant de location:
Frais régulier: 580$
Rabais étudiant: 50$
MONTANT TOTAL: 530$
