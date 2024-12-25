Gadbois, mini-volley. Hiver-printemps 2025

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du vendredi soir 18h-19h30 au Centre Gadbois du 17 janvier au 7 mars 2025. (8 séances) La séance du 7 février sera combinée avec les activités offertes par le centre Gadbois dans le cadre du festival du Sud-Ouest.
Session 2 - 14 mars au 9 mai
CA$105
Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du vendredi soir 18h-19h30 au Centre Gadbois du 14 mars au 9 mai 2025. (8 séances) Pas de séance le 18 avril 2025
Session 3 - 16 mai au 27 juin
CA$161
Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du vendredi soir 18h-19h30 au Centre Gadbois du 16 mai au 27 juin 2025. (7 séances)
