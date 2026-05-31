Club de Volleyball Everton

Organisé par

Club de Volleyball Everton

À propos de cet événement

Gadbois adultes. Été 2026

5485 Chem. de la Côte-Saint- Paul

Montréal, QC H4C 1X3, Canada

Session 1. 6 juillet - 27 juillet
95,96 $

Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte du lundi soir 20h - 21h45 au Centre Gadbois 6 juillet - 27 juillet 2026. (4 séances).

Session 2. 3 août - 24 août
95,96 $

Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte du lundi soir 20h - 21h45 au Centre Gadbois 3 août - 24 août 2026. (4 séances).

Séance d'essai
29,99 $

L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.


Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!