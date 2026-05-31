Gadbois adultes. Été 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte du lundi soir 20h - 21h45 au Centre Gadbois 6 juillet - 27 juillet 2026. (4 séances).
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte du lundi soir 20h - 21h45 au Centre Gadbois 3 août - 24 août 2026. (4 séances).
L'inscription pour une séance est confirmée et peut être utilisée une seule fois. Le paiement de la séance n'est pas transféré dans le prix du programme si vous décidez de continuer. Vous êtes inscrit à la prochaine pratique disponible suivant votre paiement.
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