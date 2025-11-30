Gadbois adultes. Hiver-printemps 2026

Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte du lundi soir 20h - 21h45 au Centre Gadbois 12 janvier - 2 mars 2026. (8 séances).
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte du lundi soir 20h - 21h45 au Centre Gadbois 9 mars - 4 mai 2026. (8 séances). Pas de séance le 6 avril.
Inscription pour un.e athlète au programme entrainement adulte du lundi soir 20h - 21h45 au Centre Gadbois 11 mai - 29 juin 2026. (7 séances). Pas de séance le 18 mai.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!