Gadbois, groupe secondaire vendredi. Hiver-printemps 2025

Inscription pour un.e jeune athlète au programme d'entraînement 13-16 ans du vendredi soir 19h45 - 21h15 au centre Gadbois du 17 janvier au 7 mars 2025. (8 séances) La séance du 7 février sera combinée avec les activités offertes par le centre Gadbois dans le cadre du festival du Sud-Ouest.
Inscription pour un.e jeune athlète au programme d'entraînement 13-16 ans du vendredi soir 19h45 - 21h15 au centre Gadbois du 17 janvier au 7 mars 2025. (8 séances) La séance du 7 février sera combinée avec les activités offertes par le centre Gadbois dans le cadre du festival du Sud-Ouest.
Session 2 - 14 mars au 9 mai
184 $
Inscription pour un.e jeune athlète au programme d'entraînement 13-16 ans du vendredi soir 19h45 - 21h15 au centre Gadbois du 14 mars au 9 mai 2025. (8 séances) Pas de séance le 18 avril 2025
Inscription pour un.e jeune athlète au programme d'entraînement 13-16 ans du vendredi soir 19h45 - 21h15 au centre Gadbois du 14 mars au 9 mai 2025. (8 séances) Pas de séance le 18 avril 2025
Session 3 - 16 mai au 27 juin
161 $
Inscription pour un.e jeune athlète au programme d'entraînement 13-16 ans du vendredi soir 19h45 - 21h15 au centre Gadbois du 16 mai au 27 juin 2025. (7 séances)
Inscription pour un.e jeune athlète au programme d'entraînement 13-16 ans du vendredi soir 19h45 - 21h15 au centre Gadbois du 16 mai au 27 juin 2025. (7 séances)
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!