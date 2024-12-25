Gadbois, groupe secondaire vendredi. Hiver-printemps 2025

Inscription pour un.e jeune athlète au programme d'entraînement 13-16 ans du vendredi soir 19h45 - 21h15 au centre Gadbois du 17 janvier au 7 mars 2025. (8 séances) La séance du 7 février sera combinée avec les activités offertes par le centre Gadbois dans le cadre du festival du Sud-Ouest.

Inscription pour un.e jeune athlète au programme d'entraînement 13-16 ans du vendredi soir 19h45 - 21h15 au centre Gadbois du 17 janvier au 7 mars 2025. (8 séances) La séance du 7 février sera combinée avec les activités offertes par le centre Gadbois dans le cadre du festival du Sud-Ouest.

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