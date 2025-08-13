Gadbois mini volley. Automne 2025

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du vendredi soir 18h-19h30 au Centre Gadbois du 5 septembre au 10 octobre 2025. (6 séances)
Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du vendredi soir 18h-19h30 au Centre Gadbois du 17 octobre au 14 novembre 2025. (5 séances)
Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du vendredi soir 18h-19h30 au Centre Gadbois du 21 novembre au 19 décembre 2025. (5 séances)
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!