Gadbois mini volley. Automne 2025

5485 Chem. de la Côte-Saint- Paul

Montréal, QC H4C 1X3, Canada

Session 1 - 5 septembre au 10 octobre
143,94 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du vendredi soir 18h-19h30 au Centre Gadbois du 5 septembre au 10 octobre 2025. (6 séances)

Session 2 - 17 octobre au 14 novembre
119,95 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du vendredi soir 18h-19h30 au Centre Gadbois du 17 octobre au 14 novembre 2025. (5 séances)

Session 3 - 21 novembre au 19 décembre
109,95 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du vendredi soir 18h-19h30 au Centre Gadbois du 21 novembre au 19 décembre 2025. (5 séances)

Ajouter un don pour Club de Volleyball Everton

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!