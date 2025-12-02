Gadbois mini volley. Hiver-printemps 2026

Inscription pour un.e jeune athlète au programme mini volley du vendredi soir 18h-19h30 au Centre Gadbois 16 janvier - 6 mars 2026. (7 séances) La séance du 7 février sera combinée avec les activités offertes par le centre Gadbois dans le cadre du festival du Sud-Ouest. *Pas de séance le 23 janvier.