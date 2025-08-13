Gadbois secondaire lundi. Automne 2025

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À propos de cet événement
Inscription pour un.e jeune athlète au programme entrainement 13-16 ans du lundi soir 18h15 - 20h au centre Gadbois du 8 septembre au 6 octobre 2025. (5 séances).
Inscription pour un.e jeune athlète au programme entrainement 13-16 ans du lundi soir 18h15 - 20h au centre Gadbois du 20 octobre au 17 novembre 2025. (5 séances).
Inscription pour un.e jeune athlète au programme entrainement 13-16 ans du lundi soir 18h15 - 20h au centre Gadbois du 24 novembre au 22 décembre 2025. (5 séances).
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