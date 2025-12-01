Club de Volleyball Everton

Organisé par

Club de Volleyball Everton

À propos de cet événement

Gadbois secondaire lundi. Hiver-printemps 2026

5485 Chem. de la Côte-Saint- Paul

Montréal, QC H4C 1X3, Canada

Session 1. 12 janvier - 2 mars
191,92 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme entrainement 13-16 ans du lundi soir 18h15 - 20h au centre Gadbois 12 janvier - 2 mars 2026. (8 séances).

Session 2. 9 mars - 4 mai
191,92 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme entrainement 13-16 ans du lundi soir 18h15 - 20h au centre Gadbois 9 mars - 4 mai 2026. (8 séances). Pas de séance le 6 avril.

Session 3. 11 mai - 29 juin
167,93 $

Inscription pour un.e jeune athlète au programme entrainement 13-16 ans du lundi soir 18h15 - 20h au centre Gadbois 11 mai - 29 juin 2026. (7 séances). Pas de séance le 18 mai.

