Gadbois secondaire lundi. Hiver-printemps 2026

Inscription pour un.e jeune athlète au programme entrainement 13-16 ans du lundi soir 18h15 - 20h au centre Gadbois 12 janvier - 2 mars 2026. (8 séances).
Inscription pour un.e jeune athlète au programme entrainement 13-16 ans du lundi soir 18h15 - 20h au centre Gadbois 9 mars - 4 mai 2026. (8 séances). Pas de séance le 6 avril.
Inscription pour un.e jeune athlète au programme entrainement 13-16 ans du lundi soir 18h15 - 20h au centre Gadbois 11 mai - 29 juin 2026. (7 séances). Pas de séance le 18 mai.
