Gadbois secondaire vendredi. Automne 2025

Inscription pour un.e jeune athlète au programme d'entraînement 13-16 ans du vendredi soir 19h45 - 21h15 au centre Gadbois du 5 septembre au 10 octobre 2025. (6 séances)
Inscription pour un.e jeune athlète au programme d'entraînement 13-16 ans du vendredi soir 19h45 - 21h15 au centre Gadbois du 17 octobre au 14 novembre2025. (5 séances)
Inscription pour un.e jeune athlète au programme d'entraînement 13-16 ans du vendredi soir 19h45 - 21h15 au centre Gadbois du 21 novembre au 19 décembre 2025. (5 séances)
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!