Gadbois secondaire vendredi. Hiver-printemps 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Inscription pour un.e jeune athlète au programme d'entraînement 13-16 ans du vendredi soir 19h45 - 21h15 au centre Gadbois 16 janvier - 6 mars 2026. (7 séances) La séance du 7 février sera combinée avec les activités offertes par le centre Gadbois dans le cadre du festival du Sud-Ouest. *Pas de séance le 23 janvier.
Inscription pour un.e jeune athlète au programme d'entraînement 13-16 ans du vendredi soir 19h45 - 21h15 au centre Gadbois 13 mars - 8 mai 2026. (8 séances). *Pas de séance le 3 avril.
Inscription pour un.e jeune athlète au programme d'entraînement 13-16 ans du vendredi soir 19h45 - 21h15 au centre Gadbois 15 mai - 26 juin 2026. (7 séances)
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!