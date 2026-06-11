A woman in a cowboy hat and patterned shirt sits on a horse in the foreground, while the background features text about a symposium on autism and horses.
Fondation Kiméyan

Organisé par

Fondation Kiméyan

À propos de cette tombola

Gagne une paire de billet VIP pour Souper avec Temple Grandin

Un billet de participation
40 $

Avec votre billet de participation, courez la chance de gagner une paire de billet pour assister, avec d'autres convives, à un Souper VIP en compagie du Dre Temple Grandin. Ce souper aura lieu au Ranch Kiméyan le jeudi 10 septembre à partir de 18h00.


Vivez une expérience inoubliable en partageant un repas avec une figure internationale inspirante du monde de l'autisme et du bien-être animal. Ce prix comprend le souper pour deux personnes d'une valeur de 800.00$

5 billets de participation
190 $
Cela inclut 5 billets

Avec vos 5 billets de participation, courez la chance de gagner une paire de billet pour assister, avec d'autres convives, à un Souper VIP en compagie du Dre Temple Grandin. Ce souper aura lieu au Ranch Kiméyan le jeudi 10 septembre à partir de 18h00.


Vivez une expérience inoubliable en partageant un repas avec une figure internationale inspirante du monde de l'autisme et du bien-être animal. Ce prix comprend le souper pour deux personnes d'une valeur de 800.00$

10 billets de participation
350 $
Cela inclut 10 billets

Avec vos 10 billets de participation, courez la chance de gagner une paire de billet pour assister, avec d'autres convives, à un Souper VIP en compagie du Dre Temple Grandin. Ce souper aura lieu au Ranch Kiméyan le jeudi 10 septembre à partir de 18h00.


Vivez une expérience inoubliable en partageant un repas avec une figure internationale inspirante du monde de l'autisme et du bien-être animal. Ce prix comprend le souper pour deux personnes d'une valeur de 800.00$

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