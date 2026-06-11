Gagne une paire de billet VIP pour Souper avec Temple Grandin

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À propos de cette tombola
Avec votre billet de participation, courez la chance de gagner une paire de billet pour assister, avec d'autres convives, à un Souper VIP en compagie du Dre Temple Grandin. Ce souper aura lieu au Ranch Kiméyan le jeudi 10 septembre à partir de 18h00.
Vivez une expérience inoubliable en partageant un repas avec une figure internationale inspirante du monde de l'autisme et du bien-être animal. Ce prix comprend le souper pour deux personnes d'une valeur de 800.00$
Avec vos 5 billets de participation, courez la chance de gagner une paire de billet pour assister, avec d'autres convives, à un Souper VIP en compagie du Dre Temple Grandin. Ce souper aura lieu au Ranch Kiméyan le jeudi 10 septembre à partir de 18h00.
Vivez une expérience inoubliable en partageant un repas avec une figure internationale inspirante du monde de l'autisme et du bien-être animal. Ce prix comprend le souper pour deux personnes d'une valeur de 800.00$
Avec vos 10 billets de participation, courez la chance de gagner une paire de billet pour assister, avec d'autres convives, à un Souper VIP en compagie du Dre Temple Grandin. Ce souper aura lieu au Ranch Kiméyan le jeudi 10 septembre à partir de 18h00.
Vivez une expérience inoubliable en partageant un repas avec une figure internationale inspirante du monde de l'autisme et du bien-être animal. Ce prix comprend le souper pour deux personnes d'une valeur de 800.00$
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