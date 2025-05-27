Association des Personnes Proches Aidantes de Bécancour-Nicolet-Yamaska
À propos de cette tombola
Gagner un forfait à l'Hôtel Montfort - Traversée d'Érik 2025
Gagner un Forfait à l'Hôtel Montfort
10 $
Forfait La Grande Évasion pour 2 personnes (valeur 540$) : Hébergement d’une nuit en chambre confortable | Souper 4 services | Petit déjeuner | Service. L’accès à l’expérience thermale et aux activités sur le site sont inclus.
3 billets = 25 $
1 billet = 10 $
5 billets = 40 $
1 billet = 10 $
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!