À propos de cette tombola

GAÏA 2026 - Tombola

1 billet
5 $

1 billet de tombola pour courir la chance de gagner l’un de nos prix d’une valeur allant de 200 $ à 1 000 $.
Chaque billet soutient directement La Maison Bleue 🩵.

3 billets
15 $
3 billets de tombola pour augmenter vos chances de gagner l’un de nos 10+ prix d’exception (200 $ à 1 000 $).

5 billets
20 $
5 billets de tombola à prix avantageux pour maximiser vos chances de gagner.
Plus de billets, plus de chances de remporter l’un de nos prix de 200 $ à 1 000 $.

10 billets
35 $
10 billets de tombola (le meilleur rapport prix / chances)
Augmentez significativement vos probabilités de gagner un prix d’une valeur pouvant atteindre 1 000 $.

20 billets
60 $
20 billets de tombola pour maximiser vos chances de remporter l’un de nos prix majeurs, incluant un grand prix de 1 000 $.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!