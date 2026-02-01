GAÏA 2026 - Tombola

Organisé par
À propos de cette tombola
1 billet de tombola pour courir la chance de gagner l’un de nos prix d’une valeur allant de 200 $ à 1 000 $.
Chaque billet soutient directement La Maison Bleue 🩵.
3 billets de tombola pour augmenter vos chances de gagner l’un de nos 10+ prix d’exception (200 $ à 1 000 $).
5 billets de tombola à prix avantageux pour maximiser vos chances de gagner.
Plus de billets, plus de chances de remporter l’un de nos prix de 200 $ à 1 000 $.
10 billets de tombola (le meilleur rapport prix / chances)
Augmentez significativement vos probabilités de gagner un prix d’une valeur pouvant atteindre 1 000 $.
20 billets de tombola pour maximiser vos chances de remporter l’un de nos prix majeurs, incluant un grand prix de 1 000 $.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!