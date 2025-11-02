Shabab Al Zahraa AS

Shabab Al Zahraa AS

Gala 2025 - بمناسبة ذكرى مولد الصِّدِّيقَة الطاهرة فاطمة عليها السلام وبحضور الملا نزار القطري

1950 Rue Notre-Dame-de-Fatima

Laval, QC H7G 4X8, Canada

Billet d'entrée payé CASH avant l'événement 200$
Gratuit

بطاقة فردية لحضور العشاء الخيري بقيمة 200$ تدفع نقداً قبل يوم الإحتفال

One regular ticket to be paid 200$ Cash before the day of the event

Billet d'entrée payé par carte sur ZEFFY 200$
200 $

بطاقة فردية لحضور العشاء الخيري بقيمة 200$ تدفع عبر المنصة بدون رسوم إضافية للمنصة، الرجاء إختيار 0$ في خانة رسوم المنصة

One regular ticket to be paid 200$ on Zeffy - Select 0$ at checkout to waive the platform fees

Table de 10 - Billet payé 1900$ CASH
Gratuit

بطاقة حجز لطاولة من 10 أشخاص لحضور العشاء الخيري بقيمة 1900$ تدفع نقداً قبل يوم الإحتفال Table reservation for 10 people for $1,900

Table de 10- Billet payé par carte sur ZEFFY (Rég. 2000$)
1 900 $

بطاقة حجز لطاولة من 10 أشخاص بقيمة 2000$ تدفع عبر المنصة 1,900$ (بدون رسوم إضافية للمنصة، الرجاء إختيار 0$ في خانة رسوم المنصة)

Table reservation for 10 people — $1,900 paid by card on Zeffy - Select 0$ at checkout to waive the platform fees

Billet d'entrée pour enfant (programme spécial <12 ans)
20 $

بطاقة مخصصة للأولاد ما دون 12 عاماً للحجز في البرنامج المخصص لهم (بدون رسوم إضافية للمنصة، الرجاء إختيار 0$ في خانة رسوم المنصة)

One admission ticket for kids program (under 12 y.o.) -

Select 0$ at checkout to waive the platform fees

Billet d'entrée CASH pour enfant (programme spécial <12 ans)
Gratuit

بطاقة مخصصة للأولاد ما دون 12 عاماً للحجز في البرنامج المخصص لهم CASH 20$

One admission ticket for kids program (under 12 y.o.) -

20$ CASH

