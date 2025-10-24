FrancoQueer

FrancoQueer

Gala 2025 - Uni·e·s dans nos Diversités

475 Yonge St

Toronto, ON M4Y 1X7, Canada

Admission générale
100 $

Ne manquez pas le gala de fin d'année !

Ce billet vous garantit l'expérience complète du Gala, incluant :

  • Place attribuée pour le repas.
  • Repas complet (entrée, plat principal, dessert) et boissons (Vin & Eau) à table.
  • Verre de bienvenue à l'arrivée.
  • Accès au Photobooth et un (1) ticket de tombola.

Votre billet vous donne également accès à l'After-Party du Gala sur place, de 23 h à 2 h, avec une animation DJ.

