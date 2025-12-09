Gala bénéfice 2026 - Fondation autisme Laurentides

Vous êtes le partenaire présentateur des prestations de la soirée

Cette commandite comprend:

Opportunité d'allocution avant ou après les prestations

Affichage de votre logo sur la scène à titre de partenaire Prestation

Affichage de votre logo sur votre table

Mentions multiples par le maitre de cérémonie

Affichage de votre logo sur les écrans dans la salle de réception

Visibilité dans le programme de la soirée (ex : promo / publicité) – 1/2 page

Mentions diverses et logo dans les communications

Votre logo sur le site web de la Fondation

Mention dans le rapport d’activités annuel

Inclut 8 billets