Gala bénéfice 2026 - Fondation autisme Laurentides

Organisé par
À propos de cet événement
Terrebonne, QC J6X 0B2, Canada
Vous êtes le partenaire présentateur du cocktail
Cette commandite comprend:
Vous êtes le partenaire présentateur des vins de la soirée
Cette commandite comprend :
Vous êtes le partenaire présentateur des prestations de la soirée
Cette commandite comprend:
Cette commandite comprend:
Cette commandite comprend:
Cette commandite n’inclut aucun billet, c'est une commandite de visibilité
Cette commandite comprend:
Cette commandite n’inclut aucun billet, c'est une commandite de visibilité
Cette commandite comprend:
Cette commandite n’inclut aucun billet, c'est une commandite de visibilité
Cette commandite comprend:
Cette commandite n’inclut aucun billet, c'est une commandite de visibilité
Cette commandite comprend:
Réservez votre place dès maintenant!
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!