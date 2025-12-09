Fondation autisme Laurentides

Organisé par

Fondation autisme Laurentides

À propos de cet événement

Gala bénéfice 2026 - Fondation autisme Laurentides

Club de golf Le Mirage - 3737 Chem. Martin

Terrebonne, QC J6X 0B2, Canada

Partenaire Cocktail
8 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Vous êtes le partenaire présentateur du cocktail


Cette commandite comprend:

  • Opportunité d'allocution durant le cocktail
  • Affichage de votre logo dans la section cocktail
  • Affichage de votre logo sur les écrans dans la salle de réception
  • Affichage de votre logo sur votre table
  • Mentions multiples par le maitre de cérémonie
  • Visibilité dans le programme de la soirée (ex : promo / publicité) – 1/2 page
  • Mentions diverses et logo dans les communications
  • Votre logo sur le site web de la Fondation
  • Mention dans le rapport d’activités annuel
  • Inclut 8 billets
  • Le prix du billet Inclut le cocktail
Partenaire Vins
7 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Vous êtes le partenaire présentateur des vins de la soirée


Cette commandite comprend :

  • Affichage de votre logo sur toutes les tables à titre de Partenaire Vins
  • Mentions multiples par le maitre de cérémonie
  • Affichage de votre logo sur les écrans dans la salle de réception
  • Visibilité dans le programme de la soirée (ex : promo / publicité) – 1/2 page
  • Mentions diverses et logo dans les communications
  • Votre logo sur le site web de la Fondation
  • Mention dans le rapport d’activités annuel
  • Inclut 8 billets
  • Le prix du billet Inclut le cocktail
Partenaire Prestations
6 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Vous êtes le partenaire présentateur des prestations de la soirée


Cette commandite comprend:

  • Opportunité d'allocution avant ou après les prestations
  • Affichage de votre logo sur la scène à titre de partenaire Prestation
  • Affichage de votre logo sur votre table
  • Mentions multiples par le maitre de cérémonie
  • Affichage de votre logo sur les écrans dans la salle de réception
  • Visibilité dans le programme de la soirée (ex : promo / publicité) – 1/2 page
  • Mentions diverses et logo dans les communications
  • Votre logo sur le site web de la Fondation
  • Mention dans le rapport d’activités annuel
  • Inclut 8 billets
  • Le prix du billet Inclut le cocktail
Table Prestige
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Cette commandite comprend:

  • Vous êtes présenté comme Partenaire Table Prestige
  • Affichage de votre logo sur votre table à titre de Partenaire Table Prestige
  • Mentions multiples par le maitre de cérémonie
  • Affichage de votre logo sur les écrans dans la salle de réception
  • Visibilité dans le programme de la soirée (ex : promo / publicité) – 1/2 page
  • Mentions diverses et logo dans les communications
  • Votre logo sur le site web de la Fondation
  • Mention dans le rapport d’activités annuel
  • Inclut 8 billets
  • Le prix du billet Inclut le cocktail
Partenaire Duo Soutien
2 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Cette commandite comprend:

  • Vous êtes présenté comme Partenaire Duo Soutien
  • Affichage de votre logo sur les écrans dans la salle de réception
  • Mentions multiples par le maitre de cérémonie
  • Visibilité dans le programme de la soirée (ex : promo / publicité) – Votre logo
  • Mention dans le communiqué de presse
  • Votre logo sur le site web de la Fondation
  • Mention dans le rapport d’activités annuel
  • Inclut 2 billets
  • Le prix du billet Inclut le cocktail
Partenaire Ambassadeur
1 500 $

Cette commandite n’inclut aucun billet, c'est une commandite de visibilité


Cette commandite comprend:

  • Vous êtes présenté comme Partenaire Ambassadeur
  • Affichage de votre logo sur les écrans dans la salle de réception
  • Mentions multiples par le maitre de cérémonie
  • Visibilité dans le programme de la soirée (ex : promo / publicité) – Votre logo
  • Mentions diverses et logo dans les communications
  • Votre logo sur le site web de la Fondation
  • Mention dans le rapport d’activités annuel


Partenaire repas - Entrée
750 $

Cette commandite n’inclut aucun billet, c'est une commandite de visibilité


Cette commandite comprend:

  • Vous êtes présenté comme étant le partenaire présentateur du repas suivant: Entrée
  • Mention de votre entreprise associée au service du repas
  • Visibilité auprès de tous les invités du gala
  • Reconnaissance pendant la soirée
Partenaire repas - Repas principal
750 $

Cette commandite n’inclut aucun billet, c'est une commandite de visibilité


Cette commandite comprend:

  • Vous êtes présenté comme étant le partenaire présentateur du repas suivant: Repas principal
  • Mention de votre entreprise associée au service du repas
  • Visibilité auprès de tous les invités du gala
  • Reconnaissance pendant la soirée
Partenaire repas - Dessert
750 $

Cette commandite n’inclut aucun billet, c'est une commandite de visibilité


Cette commandite comprend:

  • Vous êtes présenté comme étant le partenaire présentateur du repas suivant: Dessert
  • Mention de votre entreprise associée au service du repas
  • Visibilité auprès de tous les invités du gala
  • Reconnaissance pendant la soirée
Billet individuel
375 $

Réservez votre place dès maintenant!

  • Le prix du billet Inclut le cocktail
