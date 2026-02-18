Gala annuel 2026

Votre billet inclut :

• Accès au Gala de charité annuel de la Fondation Bourgeois

• Canapés servis tout au long de la soirée

• Accès à l’exposition d’art présentée par Voir au-delà, mettant en lumière des artistes de Montréal

• Accès à l’ensemble de la programmation de la soirée, incluant témoignages et moments d’échange

• Participation à l’encan silencieux

• Ambiance musicale élégante avec DJ et photobooth professionnel.

• Service de bar disponible sur place ($)