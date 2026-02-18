Fondation Bourgeois

Organisé par

Fondation Bourgeois

À propos de cet événement

Gala annuel 2026

4020 Rue Saint-Ambroise

Montréal, QC H4C 2E1, Canada

Admission générale
85 $

Votre billet inclut :

• Accès au Gala de charité annuel de la Fondation Bourgeois
Canapés servis tout au long de la soirée
• Accès à l’exposition d’art présentée par Voir au-delà, mettant en lumière des artistes de Montréal
• Accès à l’ensemble de la programmation de la soirée, incluant témoignages et moments d’échange
• Participation à l’encan silencieux
Ambiance musicale élégante avec DJ et photobooth professionnel.
Service de bar disponible sur place ($)

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