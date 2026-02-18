Gala annuel 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Votre billet inclut :
• Accès au Gala de charité annuel de la Fondation Bourgeois
• Canapés servis tout au long de la soirée
• Accès à l’exposition d’art présentée par Voir au-delà, mettant en lumière des artistes de Montréal
• Accès à l’ensemble de la programmation de la soirée, incluant témoignages et moments d’échange
• Participation à l’encan silencieux
• Ambiance musicale élégante avec DJ et photobooth professionnel.
• Service de bar disponible sur place ($)
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