Soirée FéeNix

Organisé par
À propos de cet événement
Billet pour une personne donnant accès à la salle et aux spectacles.
Billet pour une personne donnant accès à la salle et aux spectacles.
En payant un montant supplémentaire de 5$, vous contribuez à favoriser l'accès aux personnes à faible budget.
Billet pour une personne donnant accès à la salle et aux spectacles.
Ce billet à faible budget vise à favoriser l'accès à toutes les personnes. Quantité limitée, contactez-nous au besoin.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!