Mont-Bal 2026

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À propos de cet événement
Table VIP - Expérience privilégiée (10 billets)
Offrez-vous une expérience VIP avec une table située à l'avant de la salle, dans un emplacement soigneusement sélctionné pour maximiser le confort et la visibilité
Table VIP - Expérience privilégiée (10 billets)
Offrez-vous une expérience VIP avec une table située à l'avant de la salle, dans un emplacement soigneusement sélctionné pour maximiser le confort et la visibilité
Table VIP - Expérience privilégiée (10 billets)
Offrez-vous une expérience VIP avec une table située à l'avant de la salle, dans un emplacement soigneusement sélctionné pour maximiser le confort et la visibilité
Table VIP - Expérience privilégiée (10 billets)
Offrez-vous une expérience VIP avec une table située à l'avant de la salle, dans un emplacement soigneusement sélctionné pour maximiser le confort et la visibilité
Table VIP -Billets individuels
Billets donnant accès à une table partagée.
Offrez-vous une expérience VIP avec une table située à l'avant de la salle, dans un emplacement soigneusement sélctionné pour maximiser le confort et la visibilité
Table VIP - Billets individuels
Billets donnant accès à une table partagée.
Expérience privilégiée
Offrez-vous une expérience VIP avec une table située à l'avant de la salle, dans un emplacement soigneusement sélctionné pour maximiser le confort et la visibilité
Table - section centrale (10 billets) Table pour 10 personnes située au centre de la salle, offrant une excellente vue et une ambiance conviviale tout au long de la soirée.
Table - section centrale (10 billets) Table pour 10 personnes située au centre de la salle, offrant une excellente vue et une ambiance conviviale tout au long de la soirée.
Section centrale - Billets individuels Billets donnant accès à une table partagée donnant accès au centre de la salle, offrant une expérience agréable et une ambiance conviviale tout au long de la soirée.
Section centrale - Billets individuels Billets donnant accès à une table partagée donnant accès au centre de la salle, offrant une expérience agréable et une ambiance conviviale tout au long de la soirée.
Section centrale - Billets individuels Billets donnant accès à une table partagée donnant accès au centre de la salle, offrant une expérience agréable et une ambiance conviviale tout au long de la soirée.
.Section centrale - Billets individuels Billets donnant accès à une table partagée donnant accès au centre de la salle, offrant une expérience agréable et une ambiance conviviale tout au long de la soirée.
Section centrale - Billets individuels Billets donnant accès à une table partagée donnant accès au centre de la salle, offrant une expérience agréable et une ambiance conviviale tout au long de la soirée.
Section centrale - Billets individuels Billets donnant accès à une table partagée donnant accès au centre de la salle, offrant une expérience agréable et une ambiance conviviale tout au long de la soirée.
Section arrière - Billets individuels Billets donnant accès à une table partagée situé à l'arrière de la salle, dans une ambiance chaleureuse et conviviale tout au long de la soirée.
Section arrière - Billets individuels Billets donnant accès à une table partagée situé à l'arrière de la salle, dans une ambiance chaleureuse et conviviale tout au long de la soirée.
Section arrière - Billets individuels Billets donnant accès à une table partagée situé à l'arrière de la salle, dans une ambiance chaleureuse et conviviale tout au long de la soirée.
Section arrière - Billets individuels Billets donnant accès à une table partagée situé à l'arrière de la salle, dans une ambiance chaleureuse et conviviale tout au long de la soirée.
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