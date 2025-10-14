Fondation Mont-De-La Salle

Organisé par

Fondation Mont-De-La Salle

À propos de cet événement

Mont-Bal 2026

125 Boul des Prairies

Laval, QC H7N 2T6, Canada

Table 3
75 $

Table VIP - Expérience privilégiée (10 billets)

Offrez-vous une expérience VIP avec une table située à l'avant de la salle, dans un emplacement soigneusement sélctionné pour maximiser le confort et la visibilité

Table 4
1 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Table VIP - Expérience privilégiée (10 billets)

Offrez-vous une expérience VIP avec une table située à l'avant de la salle, dans un emplacement soigneusement sélctionné pour maximiser le confort et la visibilité

Table 5
1 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Table VIP - Expérience privilégiée (10 billets)

Offrez-vous une expérience VIP avec une table située à l'avant de la salle, dans un emplacement soigneusement sélctionné pour maximiser le confort et la visibilité

Table 6
100 $

Table VIP - Expérience privilégiée (10 billets)

Offrez-vous une expérience VIP avec une table située à l'avant de la salle, dans un emplacement soigneusement sélctionné pour maximiser le confort et la visibilité

Table 7
100 $

Table VIP -Billets individuels

Billets donnant accès à une table partagée.

Offrez-vous une expérience VIP avec une table située à l'avant de la salle, dans un emplacement soigneusement sélctionné pour maximiser le confort et la visibilité

Table 8
100 $

Table VIP - Billets individuels

Billets donnant accès à une table partagée.

Expérience privilégiée

Offrez-vous une expérience VIP avec une table située à l'avant de la salle, dans un emplacement soigneusement sélctionné pour maximiser le confort et la visibilité

Table 9
900 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Table - section centrale (10 billets) Table pour 10 personnes située au centre de la salle, offrant une excellente vue et une ambiance conviviale tout au long de la soirée.

Table 10
900 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Table - section centrale (10 billets) Table pour 10 personnes située au centre de la salle, offrant une excellente vue et une ambiance conviviale tout au long de la soirée.

Table 11
90 $

Section centrale - Billets individuels Billets donnant accès à une table partagée donnant accès au centre de la salle, offrant une expérience agréable et une ambiance conviviale tout au long de la soirée.

Table 12
90 $

Section centrale - Billets individuels Billets donnant accès à une table partagée donnant accès au centre de la salle, offrant une expérience agréable et une ambiance conviviale tout au long de la soirée.

Table 13
90 $

Section centrale - Billets individuels Billets donnant accès à une table partagée donnant accès au centre de la salle, offrant une expérience agréable et une ambiance conviviale tout au long de la soirée.

Table 14
900 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

.Section centrale - Billets individuels Billets donnant accès à une table partagée donnant accès au centre de la salle, offrant une expérience agréable et une ambiance conviviale tout au long de la soirée.

Table 15
900 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Section centrale - Billets individuels Billets donnant accès à une table partagée donnant accès au centre de la salle, offrant une expérience agréable et une ambiance conviviale tout au long de la soirée.

Table 16
90 $

Section centrale - Billets individuels Billets donnant accès à une table partagée donnant accès au centre de la salle, offrant une expérience agréable et une ambiance conviviale tout au long de la soirée.

Table 17
80 $

Section arrière - Billets individuels Billets donnant accès à une table partagée situé à l'arrière de la salle, dans une ambiance chaleureuse et conviviale tout au long de la soirée.

Table 18
80 $

Section arrière - Billets individuels Billets donnant accès à une table partagée situé à l'arrière de la salle, dans une ambiance chaleureuse et conviviale tout au long de la soirée.

Table 19
75 $

Section arrière - Billets individuels Billets donnant accès à une table partagée situé à l'arrière de la salle, dans une ambiance chaleureuse et conviviale tout au long de la soirée.

Table 20
75 $

Section arrière - Billets individuels Billets donnant accès à une table partagée situé à l'arrière de la salle, dans une ambiance chaleureuse et conviviale tout au long de la soirée.

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