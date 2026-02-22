Billet individuel pour le Cocktail dînatoire au profit des jeunes de la DPJ du Québec, du RFPJQ.





Ce billet inclut le cocktail dînatoire mettant en vedette des fournisseurs locaux, la dégustation de vins avec la sommelière Jessica Harnois, le spectacle d'humour et animation de Félix Brousseau, la musique live et l'accès à l'encan silencieux.





Une soirée unique pour célébrer ceux et celles qui croient en l'avenir de nos jeunes.





📅 7 mai 2026

📍 100, rue Jacques-Nau, Lévis

🕐 Dès 17 h 30