Regroupement des fondations pour la protection de la jeunesse du Québec

Organisé par

Regroupement des fondations pour la protection de la jeunesse du Québec

À propos de cet événement

Cocktail dînatoire au profit des jeunes

100 Rue Jacques-Nau

Lévis, QC G6V 9J4, Canada

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Admission générale
99 $

Billet individuel pour le Cocktail dînatoire au profit des jeunes de la DPJ du Québec, du RFPJQ.


Ce billet inclut le cocktail dînatoire mettant en vedette des fournisseurs locaux, la dégustation de vins avec la sommelière Jessica Harnois, le spectacle d'humour et animation de Félix Brousseau, la musique live et l'accès à l'encan silencieux.


Une soirée unique pour célébrer ceux et celles qui croient en l'avenir de nos jeunes.


📅 7 mai 2026

📍 100, rue Jacques-Nau, Lévis

🕐 Dès 17 h 30

Admission – Intervenant·e·s et personnel des CISSS et CIUSSS
75 $

Réservé aux intervenant·e·s et au personnel des centres intégrés.


Billet individuel pour le Cocktail dînatoire au profit des jeunes de la DPJ du Québec, du RFPJQ.


Ce billet inclut le cocktail dînatoire mettant en vedette des fournisseurs locaux, la dégustation de vins avec la sommelière Jessica Harnois, le spectacle d'humour et animation de Félix Brousseau, la musique live et l'accès à l'encan silencieux.


Une soirée unique pour célébrer ceux et celles qui croient en l'avenir de nos jeunes.


📅 7 mai 2026

📍 100, rue Jacques-Nau, Lévis

🕐 Dès 17 h 30



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