Spectacle annuel 2024-2025 - Dimanche 15 Juin 13h30 - Récréatif

87 Rue Émilien Marcoux suite 103

Blainville, QC J7C, Canada

Rangée A
CA$30
Les places réservées aux personnes à mobilité réduite dans la rangé A sont: A50, A51, A52 & A53
Rangée B
CA$30
Les places réservées aux personnes à mobilité réduite dans la rangée B sont B40, B41, B42, B43 & B44
Rangée C
CA$30
Rangée D
CA$30
Rangée E
CA$30
Rangée F
CA$30
Rangée G
CA$30
