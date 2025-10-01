Regroupement étudiant de la maîtrise et du doctorat en études internationales

Organisé par

Regroupement étudiant de la maîtrise et du doctorat en études internationales

À propos de cet événement

Gala Grand Cabaret

Le Cercle

2325 Rue de l'Université, Québec, QC G1V 0A6, Canada

Étudiant·e ESEI
10 $

Tu es à la maîtrise ou au doctorat en études internationales à l'ESEI (ULaval)? Prends ton billet pour le bal annuel organisé par ton asso!

2 consommations inclues dans le prix du billet + buffet gratuit

Accompagnateur·ices (+1)
15 $

Tu aimerais accompagner un·e étudiant·e de l'ESEI à notre bal de fin d'année? C'est possible! Réserve ton billet accompagnateur·ice au plus vite!

2 consommations inclues dans le prix du billet + buffet gratuit

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