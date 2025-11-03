Gala Annuel Bourse d'Excellence 2025, 7ème édition.

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À propos de cet événement
Ottawa, ON K1G 6C3, Canada
Ce billet vous donne droit à 1 entrée, pour une personne,dîner inclus.
Ce billet vous donne droit à 1 entrée pour deux personnes (couple), dîner inclus.
Ce billet vous donne droit à une 1 entrée VIP, incluant un dîner, un saut d'alcool et un place préférentielle.
Ce billet vous donne droit à une 1 entrée VIP pour deux personnes (couple), incluant un dîner, un saut d'alcool et un place préférentielle.
Ce billet vous donne droit à 1 entrée pour 10 personnes, dîner inclus.
La Bourse d'excellence de la Communauté Congolaise du Canada Ottawa-Gatineau (CCC-OG) récompense chaque année un-e étudiant-e d'origine congolaise de La Cité. Grâce à la générosité de nos donateurs, nous continuons à encourager et à valoriser nos jeunes talents.
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