Communauté Congolaise du Canada Ottawa-Gatineau

Organisé par

Communauté Congolaise du Canada Ottawa-Gatineau

À propos de cet événement

Gala Annuel Bourse d'Excellence 2025, 7ème édition.

2465 St. Laurent Blvd

Ottawa, ON K1G 6C3, Canada

Admission générale (billet solo)
50 $

Ce billet vous donne droit à 1 entrée, pour une personne,dîner inclus.

Billet couple
80 $

Ce billet vous donne droit à 1 entrée pour deux personnes (couple), dîner inclus.

Billet VIP solo
100 $

Ce billet vous donne droit à une 1 entrée VIP, incluant un dîner, un saut d'alcool et un place préférentielle.

Billet VIP Couple
150 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Ce billet vous donne droit à une 1 entrée VIP pour deux personnes (couple), incluant un dîner, un saut d'alcool et un place préférentielle.

Table
500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Ce billet vous donne droit à 1 entrée pour 10 personnes, dîner inclus.

Don de bourse pour les étudiants du Collège La Cité
20 $

La Bourse d'excellence de la Communauté Congolaise du Canada Ottawa-Gatineau (CCC-OG) récompense chaque année un-e étudiant-e d'origine congolaise de La Cité. Grâce à la générosité de nos donateurs, nous continuons à encourager et à valoriser nos jeunes talents.

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