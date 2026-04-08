Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

Organisé par

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

À propos de cet événement

Gala annuel du mouvement coopératif et mutualiste

972 Rue Saint-Jean 6e etage

Québec, QC G1R 1R5, Canada

Membre - Petite et Moyenne coop
114,98 $

Profitez du programme complet.


Taxes: TPS 893244483RT001 (5%) = 5.00$

TVQ 1006029945 TQ0001(9.975%) =9.98$ = 114.98$

Membre - Grande coop
229,95 $

Profitez du programme complet.


Taxes: TPS 893244483RT001 (5%) 10.00$

TVQ 1006029945 TQ0001(9.975%)19.95$ = 229.95$

Non-membre - Petite et Moyenne coop
172,46 $

Profitez du programme complet.


Taxes: TPS 893244483RT001 (5%) 7.50$

TVQ 1006029945 TQ0001(9.975%)14.96$ = 172.46$

Non-membre - Grande coop
287,44 $

Profitez du programme complet.


Taxes: TPS 893244483RT001 (5%) 12.50$

TVQ 1006029945 TQ0001(9.975%) 24.94$ = 287.44$

Partenaire
287,44 $

Profitez du programme complet.


Taxes: TPS 893244483RT001 (5%) 12.50$

TVQ 1006029945 TQ0001(9.975%) 24.94$ = 287.44$

Relève 35 et moins
57,49 $

Profitez du programme complet.


Taxes: TPS 893244483RT001 (5%) 2.50$

TVQ 1006029945 TQ0001(9.975%) 4.99$ = 57.49$

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