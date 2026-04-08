Gala annuel du mouvement coopératif et mutualiste

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À propos de cet événement
Profitez du programme complet.
Taxes: TPS 893244483RT001 (5%) = 5.00$
TVQ 1006029945 TQ0001(9.975%) =9.98$ = 114.98$
Profitez du programme complet.
Taxes: TPS 893244483RT001 (5%) 10.00$
TVQ 1006029945 TQ0001(9.975%)19.95$ = 229.95$
Profitez du programme complet.
Taxes: TPS 893244483RT001 (5%) 7.50$
TVQ 1006029945 TQ0001(9.975%)14.96$ = 172.46$
Profitez du programme complet.
Taxes: TPS 893244483RT001 (5%) 12.50$
TVQ 1006029945 TQ0001(9.975%) 24.94$ = 287.44$
Profitez du programme complet.
Taxes: TPS 893244483RT001 (5%) 12.50$
TVQ 1006029945 TQ0001(9.975%) 24.94$ = 287.44$
Profitez du programme complet.
Taxes: TPS 893244483RT001 (5%) 2.50$
TVQ 1006029945 TQ0001(9.975%) 4.99$ = 57.49$
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