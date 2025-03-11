Gala annuel 2025

111 Bd Newman

LaSalle, QC H8R 3H2, Canada

Admission générale
CA$500

Reçu fiscal: 250 $

Un billet inclut: stationnement, cocktail, repas gastronomique, vin, prestation musicale, encan silencieux, plaisir et reconnaissance!

Billet enfant (17 ans et moins)
CA$250
Table
CA$5,000
Reçu fiscal: 2500 $

Une table pour 10 convives inclut: stationnement, cocktail, repas gastronomique, vin, prestation musicale, encan silencieux, plaisir et reconnaissance!

Partenariat OR
CA$7,000

Ce partenariat inclut 10 billets.

*Facturable mais non-admissible à un reçu fiscal.

Partenariat ARGENT
CA$5,000

Ce partenariat inclut 8 billets.

*Facturable mais non-admissible à un reçu fiscal.

Partenariat BRONZE
CA$3,000

Ce partenariat inclut 4 billets.

*Facturable mais non-admissible à un reçu fiscal.

Commandite | Vin
CA$5,000

Cette commandite inclut 2 billets.

*Facturable mais non-admissible à un reçu fiscal.

Commandite | Animation musicale
CA$5,000

Cette commandite inclut 2 billets.

*Facturable mais non-admissible à un reçu fiscal.

Commandite | Cocktail de bienvenue
CA$5,000

Cette commandite inclut 2 billets.

*Facturable mais non-admissible à un reçu fiscal.

Commandite | Bouchées et hors-d'œuvre
CA$5,000

Cette commandite inclut 2 billets.

*Facturable mais non-admissible à un reçu fiscal.

Commandite | 1re entrée (repas)
CA$5,000

Cette commandite inclut 2 billets.

*Facturable mais non-admissible à un reçu fiscal.

Commandite | 2e entrée (repas)
CA$5,000

Cette commandite inclut 2 billets.

*Facturable mais non-admissible à un reçu fiscal.

Commandite | Plat principal (repas)
CA$5,000

Cette commandite inclut 2 billets.

*Facturable mais non-admissible à un reçu fiscal.

Commandite | Dessert (repas)
CA$5,000

Cette commandite inclut 2 billets.

*Facturable mais non-admissible à un reçu fiscal.

Photographie
CA$5,000

*Facturable mais non-admissible à un reçu fiscal.

Encan
CA$3,000

*Facturable mais non-admissible à un reçu fiscal.

DJ
CA$2,500

*Facturable mais non-admissible à un reçu fiscal.

Centres de table
CA$2,000

*Facturable mais non-admissible à un reçu fiscal.

Impression
CA$2,000

*Facturable mais non-admissible à un reçu fiscal.

Vestiaire
CA$500

*Facturable mais non-admissible à un reçu fiscal.

Co-présentateur
CA$10,000

Ce partenariat inclut 10 billets.

$

