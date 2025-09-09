Soirée-bénéfice annuelle ✨ Nos rêves avaient (presque) raison!

Organisé par
À propos de cet événement
🎟️ Accès pour 1 personne à la soirée-bénéfice du Coffret pronostic 2025, incluant la cérémonie d’ouverture et de fermeture, la découverte des pronostics de l'an 2000 et le cocktail dinatoire.
🧾 Reçu de don pour la portion admissible.
📣 Visibilité au moment de la relocalisation de la Société historique du Saguenay dans son nouveau centre d'archives.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!