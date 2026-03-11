Cameroonian Association of Edmonton - Association Camerounaise d'Edmonton (CAE-ACE)

Organisé par

Cameroonian Association of Edmonton - Association Camerounaise d'Edmonton (CAE-ACE)

À propos de cet événement

GALA ANNUEL SMP 2026

2104 156 St SW

Edmonton, AB T6W 4S2, Canada

Membre régulier
40 $
UNIQUEMENT les membres en règle (au 31 mars 2024). Accès gratuit au musée des pétroliers. Banquet gratuit de style camerounais de classe mondiale. 1 coupon de tombola.
Moins de 13 ans
10 $
Le coin des enfants - Les places sont limitées !
Adolescents 13-17
20 $
Non-Membre (Adulte)
50 $
Accès gratuit au musée des pétroliers. Buffet gratuit de style (MBOA) camerounais de classe mondiale. 1 coupon de tombola.
PAYÉ À L'ENTRÉE
60 $
CE BILLET SERA ANNULÉ DÈS QUE L'ÉVÉNEMENT SERA COMPLET.
VIP DIAMANT
1 200 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
Carre VIP pour 8.-8xtickets reguliers-2xWhisky-2xVin pétillant -2xR/B wine-8xboissons gazeuses-8x360Videobooth-Illimite..
VIP OR
1 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
-8xtickets reguliers-2xWhisky-1xVin pétillant -1xR/B wine-8xboissons gazeuses-8x360Videobooth
VIP ARGENT
800 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
-8xtickets reguliers-2xWhisky-1xVin pétillant -6xboissons gazeuses-8x360Videobooth
VIP BRONZE
600 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
-8xcaractéristiques régulières-1xVin pétillant-1xVin R/B -4xBoissons gazeuses -8x360Cabine vidéo
MARCHAND(E)S
150 $
Ceci comprend: - 1 kiosk - 1 billet normal. Plongez dans un marché dynamique lors du Gala annuel 2025 de la SMP ! Explorez divers stands de vendeurs offrant des souvenirs uniques, de l'artisanat, des œuvres d'art et des articles culturels célébrant l'héritage camerounais-canadien. Entrez en contact avec des entreprises, des artisans et des entrepreneurs locaux tout en créant des réseaux et en soutenant des initiatives communautaires. Trouvez des trésors traditionnels et modernes à chérir ou à offrir. Ne manquez pas cette occasion de faire du shopping, de nouer des liens et de célébrer la culture, le commerce et la communauté au cours d'une soirée inoubliable ! Rejoignez-nous pour un shopping extravagant et une expérience de réseautage mémorable lors du Gala annuel 2025 de la SMP. Les places sont limitées. Dépêchez-vous !
PARRAINAGE GÉNÉRAL
500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
À partir de 500 $, avec une visibilité sur nos plateformes de communication (site web, médias sociaux, vidéos promotionnelles, etc.).
PARRAINAGE EXCLUSIF
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
À partir de 1 000 dollars, pour un aspect clé de la soirée (le panel « Les femmes dans l'entreprise », la présentation du 4CE ou du MarketACE, ou le « Buffet MBOA »), avec des possibilités d'intervention, de remise de prix et de visibilité de marque de premier ordre.
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