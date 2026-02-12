La 4e édition art & comédie - Soirée bénéfice

Table premium (4 places) située à l’avant et au centre Service de champagne (seau personnalisé) Logo sur la table Logo sur les écrans géants Logo et hyperlien dans l’infolettre post-événement Mention et hyperlien sur les médias sociaux Logo sur le site web de MultiCaf Mention de reconnaissance par le maître de cérémonie Visibilité logo sur la photo du photobooth Logo sur le mur « Step & Repeat » Reçu fiscal de 48 900,00 $

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