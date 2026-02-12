La 4e édition art & comédie - Soirée bénéfice

Table standard (4 places) Logo sur la table Reçu fiscal de 3 900,00 $
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Partenaire PRESTIGE
15 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
Table (4 places) située plus près de l’avant (section centrale) Logo sur la table Logo affiché sur les écrans géants Reçu fiscal de 13 900,00 $
Table (4 places) située plus près de l’avant (section centrale) Logo sur la table Logo affiché sur les écrans géants Reçu fiscal de 13 900,00 $
Partenaire VISIONNAIRE
25 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
Table premium (4 places) située à l’avant et au centre Service de champagne (seau personnalisé) Logo sur la table Logo sur les écrans géants Logo et hyperlien dans l’infolettre post-événement Mention et hyperlien sur les médias sociaux Logo sur le site web de MultiCaf Reçu fiscal de 23 900,00 $
Table premium (4 places) située à l’avant et au centre Service de champagne (seau personnalisé) Logo sur la table Logo sur les écrans géants Logo et hyperlien dans l’infolettre post-événement Mention et hyperlien sur les médias sociaux Logo sur le site web de MultiCaf Reçu fiscal de 23 900,00 $
Partenaire LÉGENDAIRE
50 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
Table premium (4 places) située à l’avant et au centre Service de champagne (seau personnalisé) Logo sur la table Logo sur les écrans géants Logo et hyperlien dans l’infolettre post-événement Mention et hyperlien sur les médias sociaux Logo sur le site web de MultiCaf Mention de reconnaissance par le maître de cérémonie Visibilité logo sur la photo du photobooth Logo sur le mur « Step & Repeat » Reçu fiscal de 48 900,00 $
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