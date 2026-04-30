Université de Montréal - IRIC

Organisé par

Université de Montréal - IRIC

À propos de cet événement

Gala Audace 2026 - Dons

350 Rue Saint-Paul E

Montréal, QC H2Y 1H2, Canada

Billet individuel
1 000 $

Si vous désirez être assigné(e) à une table précise, merci de contacter Steve Ntambwe, conseiller en développement philanthropique [email protected]

Présentateur
100 000 $

> Table corporative

> Honneur de porter un toast

> Possibilité de proposer une activité originale

pendant le cocktail

> Mention « Présenté par » sur les différents

outils de communications et pendant

le Gala

> Visite privée de l’IRIC

Or
50 000 $

> Honneur de porter un toast

> Partenaire d’un des volets suivants : espace photo

ou buffet de desserts

> Mention/logo sur les différents outils de

communications et pendant le Gala

> Visite privée de l’IRIC

Argent
30 000 $

> Mention/logo sur les différents outils de

communications et pendant le Gala

> Visite privée de l’IRIC

Bronze
20 000 $

>Mention/logo sur les différents outils de

communications et pendant le Gala

Table VIP
25 000 $

> Table de 9 personnes + 1 chercheur(se) de l’IRIC

Table régulière
10 000 $

> Table de 10 personnes

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