Gala Audace 2026 - Dons

Organisé par
À propos de cet événement
Si vous désirez être assigné(e) à une table précise, merci de contacter Steve Ntambwe, conseiller en développement philanthropique [email protected]
> Table corporative
> Honneur de porter un toast
> Possibilité de proposer une activité originale
pendant le cocktail
> Mention « Présenté par » sur les différents
outils de communications et pendant
le Gala
> Visite privée de l’IRIC
> Honneur de porter un toast
> Partenaire d’un des volets suivants : espace photo
ou buffet de desserts
> Mention/logo sur les différents outils de
communications et pendant le Gala
> Visite privée de l’IRIC
> Mention/logo sur les différents outils de
communications et pendant le Gala
> Visite privée de l’IRIC
>Mention/logo sur les différents outils de
communications et pendant le Gala
> Table de 9 personnes + 1 chercheur(se) de l’IRIC
> Table de 10 personnes
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