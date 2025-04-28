Gala Bamenyam

Cette catégorie de billet est réservée à l'usage exclusif des membres de l'ABEC.
Billet ouvert au public (16 ans et plus).
Billet ouvert aux enfants de moins de 16 ans; en cas de doute, une preuve pourrait être demandée.
Ce billet est ouvert au public donne droit à: 1- Une table de 4 places en avant. 2- Une bouteille de whisky (CHIVAS) de 750ML. 3- Une bouteille de vin rouge (APOTHIC) 750ML. 4- Des verres cassables 5- 4 Canettes de coca ou de soda 6- Un service préférentiel avec des hautesses à l'écoute.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!