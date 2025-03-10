Gala-bénéfice 2025 des Violons du Roy

• Un (1) billet pour le concert
• Accès au cocktail avant et après le concert
• Accès à la Galerie et au Foyer où seront présentées les œuvres de l'encan
• Reçu pour usage fiscal de 225$
Partenaire VIOLON
3 000 $
• Dix (10) billets pour le concert
• Mêmes privilèges que le billet à l'unité
• Reçu pour usage fiscal de 2000$
Partenaire ORCHESTRE
5 000 $
• Dix (10) billets pour le concert
• Mêmes privilèges que le billet à l'unité
• Une (1/2) demi-page de publicité de votre entreprise dans le programme souvenir de la soirée
• Mention de votre entreprise :
-Dans le programme souvenir de la soirée
-Sur le panneau de remerciement présenté à l’entrée de la salle de concert
-Au tableau d’honneur sur le site Internet des Violons du Roy
-Dans le tableau des donateurs du rapport annuel des Violons du Roy
Partenaire MAESTRO
10 000 $
• Dix (10) billets pour le concert
• Mêmes privilèges que le billet à l'unité
• Une rencontre exclusive avec les artistes à la suite du concert
• Une (1) page de publicité de votre entreprise dans le programme souvenir de la soirée
• Mention de votre entreprise :
-Dans le programme souvenir de la soirée
-Sur le panneau de remerciement présenté à l’entrée de la salle de concert
-Au tableau d’honneur sur le site Internet des Violons du Roy
-Dans le tableau des donateurs du rapport annuel des Violons du Roy
-Dans les publications de nos réseaux sociaux
• Possibilité de prendre la parole au cocktail
• Possibilité d’installer une bannière corporative autoportante dans le hall de la salle Raoul-Jobin
