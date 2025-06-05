Danse avec les Docs

Danse avec les Docs

Gala Danse avec les Docs

6086 R. Sherbrooke E

Montréal, QC H1N 1C1, Canada

Table VIP - 10 personnes
1 850 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Vivez l’expérience ultime : table en première rangée, juste au bord de la piste de danse, pour ne rien manquer de l’action ! Inclus : un cocktail de bienvenue et bouchées à volonté

Table régulière - 6 personnes
840 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

Partagez un moment unique entre amis ou collègues pour 140$ par personne ! Inclus : un cocktail de bienvenue et bouchées à volonté

Billet individuel régulier
150 $

Plongez dans l’ambiance festive ! Inclus : un cocktail de bienvenue et bouchées à volonté


Si vous souhaitez rester aux côtés de vos proches, achetez vos billets en 1 seule transaction.

Individuel rabais étudiant en médecine et résidents
60 $

Tarif exclusif! Pas de siège assigné, mais toutes les saveurs et toutes les émotions d'un billet régulier

