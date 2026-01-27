Association des étudiant.e.s en droit de l'Université du Québec en Outaouais

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Association des étudiant.e.s en droit de l'Université du Québec en Outaouais

À propos de cet événement

Ventes fermées

Gala de fin d'année de l'AED UQO

1170 Chem. d'Aylmer

Gatineau, QC J9H 7L1, Canada

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Table 1
70 $

Table réservée à l'AED

Table 2
90 $

Table réservée aux Département et Module de droit.

Table 3
90 $

Table réservée aux Département et Module de droit.

Table 4
90 $

Table réservée aux partenaires.

Billet individuel - Étudiant.e au certificat en droit
90 $

Billet individuel - Étudiant.e.s au certificat en droit


Ce billet correspond à une (1) place à une table de 8 personnes. Vous serez placé.e avec d’autres étudiant.e.s au certificat ou au baccalauréat en droit.


À la fin du formulaire, vous devez indiquer les personnes avec qui vous souhaitez être assis.e.


Les demandes de placement doivent correspondre à des groupes de 2, 4 ou 8 personnes.


Les tables seront formées selon les réponses reçues. Nous ferons de notre mieux pour respecter les demandes, sans garantie.


Les billets sont non transférables et non remboursables.


Billet individuel - Étudiant.e au baccalauréat en droit
90 $

Billet individuel - Étudiant.e.s au baccalauréat en droit


Ce billet correspond à une (1) place à une table de 8 personnes. Vous serez placé.e avec d’autres étudiant.e.s au certificat ou au baccalauréat en droit.


À la fin du formulaire, vous devez indiquer les personnes avec qui vous souhaitez être assis.e.


Les demandes de placement doivent correspondre à des groupes de 2, 4 ou 8 personnes.


Les tables seront formées selon les réponses reçues. Nous ferons de notre mieux pour respecter les demandes, sans garantie.


Les billets sont non transférables et non remboursables.

Billet individuel - Accompagnateur.trice
90 $

Billet individuel - Accompagnateur.trice.


Ce billet correspond à une (1) place à une table de 8 personnes. Vous serez placé.e avec d’autres étudiant.e.s au certificat ou au baccalauréat en droit.


À la fin du formulaire, vous devez indiquer les personnes avec qui vous souhaitez être assis.e.


Les demandes de placement doivent correspondre à des groupes de 2, 4 ou 8 personnes.


Les tables seront formées selon les réponses reçues. Nous ferons de notre mieux pour respecter les demandes, sans garantie.


Les billets sont non transférables et non remboursables.

Coupon de boisson
6 $

Maximum de 2 billets par personne.


N.B. Il sera possible d'acheter de l'alcool directement sur place. Les coupons permettent d'avoir un prix réduit.

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