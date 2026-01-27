Gala de fin d'année de l'AED UQO

Billet individuel - Étudiant.e.s au certificat en droit





Ce billet correspond à une (1) place à une table de 8 personnes. Vous serez placé.e avec d’autres étudiant.e.s au certificat ou au baccalauréat en droit.





À la fin du formulaire, vous devez indiquer les personnes avec qui vous souhaitez être assis.e.



Les demandes de placement doivent correspondre à des groupes de 2, 4 ou 8 personnes.





Les tables seront formées selon les réponses reçues. Nous ferons de notre mieux pour respecter les demandes, sans garantie.





Les billets sont non transférables et non remboursables.



