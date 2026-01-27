Gala de fin d'année de l'AED UQO

Organisé par
À propos de cet événement
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Table réservée à l'AED
Table réservée aux Département et Module de droit.
Table réservée aux Département et Module de droit.
Table réservée aux partenaires.
Billet individuel - Étudiant.e.s au certificat en droit
Ce billet correspond à une (1) place à une table de 8 personnes. Vous serez placé.e avec d’autres étudiant.e.s au certificat ou au baccalauréat en droit.
À la fin du formulaire, vous devez indiquer les personnes avec qui vous souhaitez être assis.e.
Les demandes de placement doivent correspondre à des groupes de 2, 4 ou 8 personnes.
Les tables seront formées selon les réponses reçues. Nous ferons de notre mieux pour respecter les demandes, sans garantie.
Les billets sont non transférables et non remboursables.
Billet individuel - Étudiant.e.s au baccalauréat en droit
Ce billet correspond à une (1) place à une table de 8 personnes. Vous serez placé.e avec d’autres étudiant.e.s au certificat ou au baccalauréat en droit.
À la fin du formulaire, vous devez indiquer les personnes avec qui vous souhaitez être assis.e.
Les demandes de placement doivent correspondre à des groupes de 2, 4 ou 8 personnes.
Les tables seront formées selon les réponses reçues. Nous ferons de notre mieux pour respecter les demandes, sans garantie.
Les billets sont non transférables et non remboursables.
Billet individuel - Accompagnateur.trice.
Ce billet correspond à une (1) place à une table de 8 personnes. Vous serez placé.e avec d’autres étudiant.e.s au certificat ou au baccalauréat en droit.
À la fin du formulaire, vous devez indiquer les personnes avec qui vous souhaitez être assis.e.
Les demandes de placement doivent correspondre à des groupes de 2, 4 ou 8 personnes.
Les tables seront formées selon les réponses reçues. Nous ferons de notre mieux pour respecter les demandes, sans garantie.
Les billets sont non transférables et non remboursables.
Maximum de 2 billets par personne.
N.B. Il sera possible d'acheter de l'alcool directement sur place. Les coupons permettent d'avoir un prix réduit.
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