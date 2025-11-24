Église adventiste du septième jour – Fédération du Québec / Seventh-day Adventist Church - Quebec Conference

Organisé par

Église adventiste du septième jour – Fédération du Québec / Seventh-day Adventist Church - Quebec Conference

À propos de cet événement

Gala de fin d’année de la Jeunesse

4397 Rue Denis Papin

Saint-Léonard, QC H1R 3J8, Canada

Admission générale
95 $

Le Gala de fin d’année pour la Jeunesse est une occasion privilégiée de célébrer ensemble une année de croissance spirituelle, de projets vécus et de moments forts partagés. Cette soirée festive rassemblera les jeunes de 16 à 35 ans autour d’un programme inspirant, d’échanges fraternels et d’une ambiance joyeuse. Venez vivre une expérience marquante pour clôturer l’année en beauté.

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