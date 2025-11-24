Gala de fin d’année de la Jeunesse

Le Gala de fin d’année pour la Jeunesse est une occasion privilégiée de célébrer ensemble une année de croissance spirituelle, de projets vécus et de moments forts partagés. Cette soirée festive rassemblera les jeunes de 16 à 35 ans autour d’un programme inspirant, d’échanges fraternels et d’une ambiance joyeuse. Venez vivre une expérience marquante pour clôturer l’année en beauté.