Gala de lutte En Action pour la Cause - billet VIP

Entrée à 17h30, au Centre Dek Anjou.

Donne droit au meet-n-greet et des combats exclusifs.

$40 à la porte si vous n'avez pas votre billet.

Les profits seront versés à l'organisme Action Autisme.

Pour information: [email protected]