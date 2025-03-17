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À propos de cet événement
Gala de lutte En Action pour la Cause - billet VIP
Entrée à 17h30, au Centre Dek Anjou.
Donne droit au meet-n-greet et des combats exclusifs.
$40 à la porte si vous n'avez pas votre billet.
Les profits seront versés à l'organisme Action Autisme.
Pour information: [email protected]
Gala de lutte En Action pour la Cause - admission générale
Entrée à 19h00, au Centre Dek Anjou.
$25 à la porte si vous n'avez pas votre billet.
Les profits seront versés à l'organisme Action Autisme.
Pour information: [email protected]
Gala de lutte En Action pour la Cause - billet enfant
Entrée à 19h00, au Centre Dek Anjou.
Les profits seront versés à l'organisme Action Autisme.
Pour information: [email protected]
Gala de lutte En Action pour la Cause - table VIP
Entrée à 17h30, au Centre Dek Anjou.
Donne droit au meet-n-greet et des combats exclusifs ainsi qu'à 2 consommations gratuites par personne.
Les profits seront versés à l'organisme Action Autisme.
Pour information: [email protected]
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