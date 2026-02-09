Gala de lutte En Action pour la Cause 2026

Organisé par
Gala de lutte En Action pour la Cause - billet VIP
Entrée à 18h30, au Centre Dek Hockey Granby (derrière Sport Rousseau) .
Donne droit au Meet-N-Greet et des combats exclusifs + première rangée.
$30 à la porte si vous n'avez pas votre billet.
Les profits seront versés à l'organisme Action Autisme.
Pour information: [email protected]
Gala de lutte En Action pour la Cause - admission générale
Entrée à 19h30, au Centre Dek Hockey Granby (derrière Sport Rousseau).
$25 à la porte si vous n'avez pas votre billet.
Les profits seront versés à l'organisme Action Autisme.
Pour information: [email protected]
Gala de lutte En Action pour la Cause - billet enfant accompagné d'un parent, au Centre Dek Hockey Granby (derrière Sport Rousseau).
Les profits seront versés à l'organisme Action Autisme.
Pour information: [email protected]
